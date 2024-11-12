傳特朗普致電普京 促勿令戰事升級 克宮否認

美媒周日引述消息人士報道，美國總統當選人特朗普上周四與俄羅斯總統普京通電話，討論俄烏戰事，期間要求普京不要令戰事升級，又提醒他美國在歐洲有大量駐軍。然而，克里姆林宮昨日回應指普京並未與特朗普通話，指有關報道是謊言。

《華盛頓郵報》指出，特朗普和普京討論如何令歐洲大陸達致最終和平的目的及願意就俄烏戰事結束作跟進會談。特朗普曾私人暗示，讓俄方保留部分佔領的烏克蘭領土作為停火協議內容，據指對話中特朗普向普京簡單提及過領土問題。

拜登將晤特朗普 促勿棄助烏 報道引述兩名知情人士表示，烏克蘭政府已獲悉普京與特朗普的通話，且不反對此次通話的進行。另外，烏克蘭官員早已知曉特朗普將與普京就烏克蘭問題的外交解決方案進行接觸。特朗普競選時揚言若當選，會一日之內結束戰事的方案，但沒有解釋如何做得到。

克宮發言人、俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫昨日表示，普京並未與特朗普通話，此類訊息是謊言，與事實不符。對於報道中提及烏克蘭的訊息，烏克蘭外交部發言人稱，有關烏克蘭事先被告知特朗普和普京之間任何通話的報道都是假的。

另美國總統拜登與特朗普明天將在白宮會面，美國國家安全顧問沙利文周日接受電視訪問，表示拜登將要求特朗普不要放棄烏克蘭，否則會令歐洲更加不穩定，白宮亦會在特朗普明年一月宣誓就任總統前，將國會通過援助烏克蘭的剩餘60億美元（約468億港元）資金，全數用於烏克蘭，目標是令烏克蘭在戰場上，以及最終在談判桌上都處於最強的位置。

而沙利文預期在結束加薩和黎巴嫩南部的戰鬥，以及釋放以色列人質方面會取得進展，指以色列政府亦希望達成一份令人質重返家園的協議。以色列總理內塔尼亞胡同日披露，自特朗普上周當選美國總統以來，兩人已3次通話，對話良好且非常重要。

以官員訪美或見特朗普 另外，以色列戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）正在華盛頓協調黎巴嫩停火，有指他此行真正目的是與特朗普陣營會面。以色列總統赫爾佐格亦正訪問美國，出席北美猶太人聯合會的年度大會，赫爾佐格今日將與美國總統拜登會面。本報綜合報道