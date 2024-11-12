韓：火星19為朝新型洲際導彈 非改良版

【本報綜合報道】北韓導彈總局上月底在領袖金正恩視察下，試射火星19型洲際彈道導彈。南韓國防部旗下軍事情報機構國防情報本部認為，這是新型導彈而非改良版，而且發射前未進行引擎測試，推測其有可能從俄羅斯獲得技術支持。

未引擎測試 或獲俄技術支持 南韓國會國防委員會所屬議員庾龍源議員室昨日透露，國防情報本部近日對北韓發射火星19型洲際彈道導彈作出上述研判，認為沒迹象顯示該國3月至今曾進行固體燃料引擎試驗。該部門考慮到導彈長度、直徑和最大飛行高度均增加，故認定火星19是新型導彈而非火星18型洲際導彈的改良版。使用固體燃料的火星18去年4月才首次發射，反映北韓洲際導彈研發進程加快。

國家情報本部指出，北韓未測試引擎便發射新型導彈，意味俄方提供技術支持的可能性更大，不排除北韓以太空技術合作為藉口，從俄獲得可用於彈道導彈研發的技術援助。北韓所射新型導彈最大飛行高度以7,000公里刷新紀錄，外界因而質疑俄方可能提供了整個引擎。