石破茂再當選日揆 原19人內閣16留低

首相選舉30年來首現次輪投票 日本昨日召開特別國會會議選舉新一任首相，首相兼自民黨總裁石破茂在參議院投票中率先勝出，但眾議院首輪投票無人得票過半，相隔30年來首次需要進行決選。最終在次輪投票中，石破茂擊敗在野立憲民主黨黨魁野田佳彥，再次當選。

石破茂於當地昨日上午8時召開臨時內閣會議，率領內閣集體辭職。他分別會見國民民主黨主席玉木雄一郎、野田佳彥後，在首相官邸向記者表明，自民黨必須謙虛而嚴肅地接受最近的選舉結果，今後將以誠意面對各方，無論如何重要的是如何讓國家和平、人民生活更美好。國會參議院上午10時舉行全體會議，同意議長尾辻秀久請辭，並選出自民黨的關口昌一接任。眾議院則於下午1時開會投票，自民黨的額賀福志郎連任議長，副議長則由立憲民主黨的前外相玄葉光一郎出任。

首輪無人得票過半數 眾議院全體會議昨日下午2時30分左右開始首相指名選舉。選舉採用兩輪投票方式，當首輪無人得票過半數，將由得票前兩名候選人進行次輪決勝投票，若最終雙方得票均未過半數，則由得票較多一方成為首相。由於首輪無人得票過半，首相指名選舉進入次輪投票，是自1994年以來首次。由於日本維新會、國民民主黨等多個在野黨派已表明不會支持野田佳彥，石破茂得以擊敗對方。

根據投票結果，眾議院首相指名選舉首輪投票中，石破茂和野田佳彥分別獲得142票和46票，其餘則投給其他人或為白票；在次輪投票中分別得到221票和160票，另有84張無效票。石破接下來將處理組閣事宜，經過在皇居舉行的日皇親自任命首相及閣員認證儀式後，第二次石破內閣當晚正式上路，並在首相官邸舉行記者會。相較當日上午總辭的第一次石破內閣，新內閣成員只有3人有變動，分別是江藤拓接任農林水產大臣、鈴木馨祐接任法務大臣及中野洋昌接任國土交通大臣，其餘16人均獲留任。

共同社指出，特別國會為期4天，將於後日閉幕。分析認為，石破茂雖然保住相位，但自民黨仍屬少數派政府，增加施政難度，或會迫使他要向在野黨讓步。

另外，今後國民民主黨主張的調整若年收入超過103萬日圓（約5.18萬港元）就會產生個人所得稅的「年收入壁壘」能否實現，將成為焦點。除此之外，政府與執政黨將在年內召開臨時國會，爭取通過2024年度的補充預算案、以及因派系收回扣事件而再次修改的《政治資金規正法》。

中方：冀日恪守共識 在北京，中國外交部發言人林劍昨日表示，石破茂再次當選日本首相是日本的內政，中方不做評論。但他指出，中日關係長期健康穩定發展，符合兩國人民根本利益。他希望日方同中方相向而行，恪守中日4個政治文件的原則和共識，全面推進兩國戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。本報綜合報道