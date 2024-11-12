公眾建議全面開放生育 衞健委指不符三孩政策

【本報綜合報道】浙江省衞生健康委今年9月，就該省《關於支持積極生育的若干措施（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見。近日，浙江省衞健委對外公布了公眾反饋意見採納情況。對於有建議取消計劃生育，鼓勵生育四胎以上子女，省衞健委指建議不符合當前實施的三孩生育政策。

針對構建生育友好環境，有建議增加「取消計劃生育，全面放開生育，鼓勵有條件有意願的家庭（或夫妻）可以生育四胎以上子女」，浙江省衞健委表示不採納，指調整生育政策的權限在中央。

2021年6月，內地決定實施一對夫妻可以生育三個子女政策。對為何是三孩而不是全面放開，全國政協人口資源環境委員會副主任、中國計劃生育協會黨組書記、常務副會長王培安曾解讀稱，主要是基於3點考慮：一是體現了國家指導和家庭自主生育相結合的精神，既能滿足絕大多數家庭的生育意願，也體現了中國人口發展的基本國情。二是可以鞏固全面建成小康社會成果，實現建設社會主義現代化強國目標。三是有利於推動實現適度生育水平。