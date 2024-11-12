小學生踩髒課室遭踢摑 山東兩老師開除受查

要求脫鞋赤腳上堂 指示同學區別對待 山東省德州市一名小學二年級的男學生因踩髒老師拖好的課室地面，被對方要求脫鞋和扔入垃圾桶中，需要赤腳上課，隨後又遭另一老師當眾掌摑超過20下。家長得悉情況後，怒斥涉事兩人體罰學生，向校方討要說法要求轉校遭拒。校方周日證實，事後已開除兩名老師，警方亦立案調查。

就讀德州市天衢新區東城小學二年級的男生，上月30日被語文和數學老師體罰，他的母親王女士從其他學生家長處得知此情況後，向學校要求查看課室內的閉路電視。

男孩曾用鞋面抹乾淨未果 畫面顯示，語文老師當日拖好地板後，孩子走過不慎踩髒地面，他曾嘗試用鞋面抹乾淨未果，老師便要求他當眾脫鞋。他拒絕脫鞋，老師便用腳踢他，並讓其他學生區別對待他。

王女士表示，兒子赤腳上課感到冰凍，自行檢回鞋子穿好，詎料被隨後上課的數學老師發現，又讓他脫鞋，他拒絕後更遭當眾掌摑和罰企。王女士隨後質問副校長如何教育老師，對方解釋平時有培訓，此屬個別情況。王女士隨後要求轉校遭拒，遂向當地教育部門投訴。針對她質疑學校對涉事老師的懲罰是「一開了之」，校領導回應指，學校一直與家長溝通，但確實無法協助對方轉到其指定的學校。本報綜合報道