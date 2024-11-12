公安部呼籲雙11期間慎防被騙 披露網購假貨多宗典型案例

【本報綜合報道】公安部周日提醒廣大消費者，在雙11期間，要切實增強法治意識和防範意識，警惕促銷套路，謹防假冒偽劣。

公安部表示，全國公安機關今年來依法嚴厲打擊互聯網領域侵權假冒犯罪活動，集中偵破一批利用直播帶貨、網購平台等渠道製假售假犯罪案件，打掉一批犯罪團夥。截至目前，共破獲相關案件1,900多宗，同時公布依法打擊網上侵權假冒犯罪10宗典型案例。

遼寧黑龍江破偽冒品牌案 其中在今年6月，遼寧撫順公安機關根據權利人企業舉報線索破獲該案，抓獲犯罪嫌疑人13名，搗毀犯罪窩點15處，現場查獲假冒品牌服裝兩萬餘件，涉案金額1,500多萬元（人民幣‧下同，約1,624萬港元）。經查，2020年10月以來，犯罪嫌疑人邵×宏等人從上游售假人員手中低價購買大量假冒品牌服裝，僱用多名網絡主播，利用電商平台進行直播銷售，累計銷售假冒品牌服裝50多萬單。

另外，黑龍江哈爾濱公安機關今年4月根據權利人企業舉報線索破獲該案，抓獲犯罪嫌疑人3名，現場查獲假冒品牌麻辣燙底料成品200箱、假冒包材2.1萬份，涉案金額1,000萬元（約1,082萬港元）。經查，2021年1月以來，犯罪嫌疑人鄭×陽等人在互聯網上聯繫、訂製假冒多種品牌麻辣燙底料包裝袋、紙箱，購買原材料生產假冒品牌麻辣燙底料，通過社交平台等網絡渠道向外銷售。