當值飲酒拒收症 醫生免去主任位
【本報綜合報道】江西省宜春市豐城市第三人民醫院一名值班醫生周日當值時喝酒，病人看病時拒絕收症，叫對方轉院，當時該科室只有該醫生當值。院方昨日發通報稱，已免去涉事醫生的主任職務，並對其全院通報批評。
被質問反指：那又怎樣
網傳影片顯示，周日晚上9時45分一名女子找一名穿白袍的醫生開藥遭拒絕，問對方為甚麼上班期間喝酒，對方表示「那又怎麼樣」，之後揚長而去。豐城市第三人民醫院工作人員周一表示，根據醫院相關規定，禁止醫生在上班期間喝酒；又稱醫生上班期間喝酒，以及將病人趕走，醫院一定會嚴肅處理。豐城市衞健會工作人員也表示，不允許值班醫生上班期間喝酒，他們將核實，如確有此事將嚴肅處理。
豐城市第三人民醫院周一通報，事發時有家屬帶患兒到醫院就診，當值醫生曹廣金酒後接診，與患者家屬溝通出現言語不當行為。醫院獲悉後，第一時間派出主任醫生曾劍榮代替曹廣金值班，並妥善收治了患兒。鑑於曹廣金的行為嚴重違反醫院規定，損害醫生形象，並造成不良社會影響，經院方研究決定，已免去其病理室主任職務，並責成他深刻檢討。
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