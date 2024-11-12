當值飲酒拒收症 醫生免去主任位

【本報綜合報道】江西省宜春市豐城市第三人民醫院一名值班醫生周日當值時喝酒，病人看病時拒絕收症，叫對方轉院，當時該科室只有該醫生當值。院方昨日發通報稱，已免去涉事醫生的主任職務，並對其全院通報批評。

被質問反指：那又怎樣

網傳影片顯示，周日晚上9時45分一名女子找一名穿白袍的醫生開藥遭拒絕，問對方為甚麼上班期間喝酒，對方表示「那又怎麼樣」，之後揚長而去。豐城市第三人民醫院工作人員周一表示，根據醫院相關規定，禁止醫生在上班期間喝酒；又稱醫生上班期間喝酒，以及將病人趕走，醫院一定會嚴肅處理。豐城市衞健會工作人員也表示，不允許值班醫生上班期間喝酒，他們將核實，如確有此事將嚴肅處理。