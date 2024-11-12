內地疾控發警告 諾如病毒作惡高峰已到

可致嚴重屙嘔 無疫苗預防 北京、河南、浙江、廣東等地疾控部門近期發布提醒，諾如病毒引起的急性感染性腹瀉已進入發病高峰期。當局指出，諾如病毒目前還沒有疫苗可預防，感染發病後也沒有特效藥可使用，以補液和對症治療為主，但如果脫水嚴重就需要前往醫療機構就診。

脫水嚴重應該盡快就診 內地疾控中心相關專家稱，諾如病毒是引起急性胃腸炎常見的病原體之一。諾如病毒急性胃腸炎全年均可發病，秋冬季高發，又名「冬季嘔吐病」。感染者一般在12至48小時出現症狀，最常見的症狀是腹瀉和嘔吐，其次為惡心、腹痛、頭痛、發熱、畏寒和肌肉痠痛等；兒童比成人更容易出現嘔吐。專家表示，諾如病毒急性胃腸炎傳染性強，傳播途徑多樣，主要通過攝入被諾如病毒污染的食物或水、吸入患者嘔吐時產生的氣溶膠、接觸患者糞便或嘔吐物，以及間接接觸被糞便或嘔吐物污染的物品和環境等感染。

疾病預防控制中心研究員彭質斌提醒，飯前、便後、加工食物前應用肥皂和流水洗手；用消毒紙巾和免洗手消毒劑不能代替洗手。加工處理食品時應生熟分開；蔬菜瓜果應徹底洗淨，烹飪食物要煮熟，特別是貝類海鮮類食品；不飲用生水。另外，諾如病毒急性胃腸炎患者在症狀期間和症狀消失後兩到3天內，盡量避免與他人接觸。

症狀消失仍需自我隔離 託幼機構、學校等人群聚集場所易引起聚集性疫情。家長要提醒孩子，班級內有同學嘔吐時，一定在老師的指導下迅速離開現場；由指定人員在佩戴口罩、手套等防護用具前提下對嘔吐物及污染場所、物品等使用含氯制劑規範消毒，以減少感染諾如病毒的可能。

學校也應制訂傳染病防控方案及應急預案，嚴格落實晨午檢、缺勤登記、病例追蹤及復課證明查驗等制度。要配備充足、有效的消毒物資及個人防護物資，定期對學校內的公共場所如教室、宿舍、食堂、廁所等進行清潔及消毒。本報綜合報道