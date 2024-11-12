國產大型無人作戰艇 今亮相珠海航展

【本報綜合報道】第十五屆中國航展今天起一連6日在廣東珠海舉行，焦點除了各種空中作戰裝備外，還有全球首次公開亮相的國產大型無人作戰艇虎鯨號。另一款首次亮相的AEF1200引擎，則是來自國航的本屆航展最大展品，是中國自主研製的第一型大涵道比雙轉子渦輪風扇引擎。

可勝任防空反艦潛艇探測 外形科幻味十足的虎鯨號全稱JARI-USV-A，由中國船舶集團研發，總長58米，型寬23米，型深4米，續航能力逾4,000海里，是一款高速隱形500噸級水面無人作戰裝備。虎鯨號採用三體船型和柴電雙模推進，可獨立或伴隨艦艇編隊實施中遠海作戰，具備超視距火力打擊、防空反導及搜潛攻潛等無人自主作戰能力，並可搭載無人機、無人潛航器實施跨域立體作戰。虎鯨號配備直升機甲板、垂直發射系統和源相控陣雷達，作戰力強。從防空、反艦到潛艇探測，虎鯨號可以勝任多重任務。

今屆珠海航展設7大主題展區（館），展品涵蓋陸、海、空、天、電、網全領域。現場表演方面，焦點將是殲35A、殲20和蘇57三款隱形戰機同場「亮劍」。觀眾最愛的特技飛行表演將由中國空軍「八一」、「紅鷹」，以及俄羅斯「勇士」3支表演隊同場獻技。首次參展的中國海軍將派出主力艦載機殲15家族一機三型亮相。在國家航天局設置的中國航天展台，今年6月由嫦娥六號從月球背面採樣返回的月壤樣本，將聯同嫦娥六號返回器及降落傘、月壤採集密封罐與觀眾近距離見面。