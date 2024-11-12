華早研究特朗普掌美 軍備競賽或加劇

一間中國社會科學研究機構的研究人員透露，中國所有頂級國際關係智庫在數月前，都被要求向政府領導層提交文件，預測特朗普和賀錦麗的未來內閣成員及對華立場。一名貿易相關辦公室的聯絡人表示，特朗普對華立場可能與其第一任期相若，但針對中國以外地區的間接政策對華影響將有巨大差異。

另調查馬斯克扮演角色

另有消息人士估計，中國官員也在調查美國富豪馬斯克在中美之間扮演的角色，他曾捐出巨款助特朗普競選，而在中國的電動車業務也令他與中國領導層廣泛交往。專家預料，未來國會可能推動比拜登政府更進一步的議程，如取消最惠國待遇或外交承認台灣，中方雖準備好減輕損害的方法，但難以充分準備。即使美方施壓，中方仍會繼續強調兩國應合作。