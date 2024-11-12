華早研究特朗普掌美 軍備競賽或加劇
【本報綜合報道】台媒周日報道，中國在美國大選前要求智庫分析當時總統候選人特朗普及賀錦麗未來內閣成員及對華立場，早於今年春天已開始研議如何在特朗普第二任期做好準備，包括討論軍備競賽可能加劇等。
一間中國社會科學研究機構的研究人員透露，中國所有頂級國際關係智庫在數月前，都被要求向政府領導層提交文件，預測特朗普和賀錦麗的未來內閣成員及對華立場。一名貿易相關辦公室的聯絡人表示，特朗普對華立場可能與其第一任期相若，但針對中國以外地區的間接政策對華影響將有巨大差異。
另調查馬斯克扮演角色
另有消息人士估計，中國官員也在調查美國富豪馬斯克在中美之間扮演的角色，他曾捐出巨款助特朗普競選，而在中國的電動車業務也令他與中國領導層廣泛交往。專家預料，未來國會可能推動比拜登政府更進一步的議程，如取消最惠國待遇或外交承認台灣，中方雖準備好減輕損害的方法，但難以充分準備。即使美方施壓，中方仍會繼續強調兩國應合作。
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