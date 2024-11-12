台商人控告國台辦主任及發言人

【本報綜合報道】大陸國台辦將台灣企業家曹興誠列為台獨頑固分子，實施懲戒並終身追責。他昨日召開國際記者會，宣布對國台辦主任宋濤、發言人陳斌華提出刑事自訴，指控兩人涉嫌違反台灣刑法的恐嚇危害安全罪，將委託律師到台北地方法院遞狀提告。台灣律師鄭文龍表示，若兩名被告未來不出庭，恐面臨通緝。

大陸今年推出懲治台獨22條意見，又在上月14日圍台軍演當天，進一步將曹興誠、民進黨立委沈伯洋列為台獨頑固分子，威脅採取限制出行及企業經營、監禁等制裁措施。國台辦兩日後舉行例行記者會，陳斌華被指公開恐嚇曹興誠，首度將懲獨制裁目標擴及一般民眾。曹興誠刑事自訴狀指，陳斌華揚言對他實施懲戒，反覆將加害生命、身體、自由、名譽、財產的訊息，於各大媒體渠道廣泛傳播，令其感到脅迫和心生畏懼。

曹興誠又指，自己身為台灣人已放棄新加坡籍，重新拿回台灣護照兩年，遂有義務反對大陸「侵略」。他批評大陸將維護台灣主權醜化為台獨，甚至對他加諸涉獨言論囂張、謀獨的罪行，而自己根本沒有謀獨，認為對方指控他分裂國家非常離譜。律師鄭文龍周一會到法院遞交訴狀，希望法院在立案後將傳票寄給國台辦，若相關罪名成立，兩被告可被判囚2年以下。宋、陳兩人又被指違反國際法，鄭文龍已與美國律師討論，考慮到美國起訴他們。