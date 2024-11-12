台擬再向美買1170億元武器

【本報綜合報道】美國總統當選人特朗普競選期間，曾要求台灣交「保護費」。英媒周一引述消息報道，台灣正考慮向美國採購更多愛國者防空導彈系統、神盾驅逐艦、F35隱形戰機等一系列大型武器，估計總值逾150億美元（約1,170億港元），以向特朗普展現對抗大陸的決心。

消息人士透露，台灣政府可能會對美國軍工企業洛歇馬丁製造的艦艇、諾斯諾普格魯曼生產的E2D「先進鷹眼」空中雷達系統提出軍購，也有意購買愛國者導彈和F35戰機。

向特朗普展防衞決心 據指台灣可能申請採購多達60架F35戰機、4架先進鷹眼、10艘退役艦艇和400枚愛國者導彈。前特朗普政府官員稱，台方此舉是向美國新政府展示其認真態度，一旦落實，將在國安顧問人選確定後，提出一個非常積極的軍購方案。

台灣一名高級安全官員證實，已就可展示台灣防禦決心的武器採購方案，與特朗普團隊展開非正式討論，包括台軍長期想要卻沒法獲得的大型裝備。另有台灣官員指出，神盾艦是其中一個優先選項，但官員和國防專家認為台灣還有其他更昂貴、影響更大的裝備需求。智庫國防安全研究院副執行長蘇紫雲則指，這是購買F35的時機，台灣也可申請退役的提康德羅加級神盾巡洋艦和派里級護衞艦。