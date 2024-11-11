女子後悔分了手 再戀失憶前男友 走向白頭

有情人終成眷屬是每對情侶都希望擁有的結局。美國傳媒上周五報道，猶他州一對夫婦的愛情路程上經歷分手、事故、失憶、破鏡重圓等一系列戲劇性橋段，堪比經典愛情電影的情節，兩人歷經磨難才終於結婚，令不少網民深受感動。

27歲的布拉澤遜（Jenna Brotherson）最近在影片平台分享其愛情故事，2020年2月她與當時的男友米切爾（Mitchell）分手，對方隨後在山上滑雪期間發生意外昏迷，經診斷遭受嚴重腦震盪。因受傷後無法開車，他致電並請求布拉澤遜前來接他，布拉澤遜這才知道米切爾因事故失憶，忘記兩人已經分手。

求復合終成眷屬 米切爾此後經常發訊息給布拉澤遜，更在對方表示剛度過艱難的一天時，毫不猶豫地給她打氣並送上雪糕。布拉澤遜逐漸後悔當初與米切爾分手的決定，十分沉醉於對方的善良和體貼，最終決定詢問米切爾是否願意再次約會，才赫然發現原來米切爾忘記兩人曾經拍拖的經歷，雙方在同年9月結婚，至今關係仍然甜蜜無比。

布拉澤遜憶述，當初向米切爾請求復合並講述分手經歷時，米切爾對此感到十分有趣，在他的記憶中兩人從未一起過，因此很快便答應了布拉澤遜的請求。她表示，每當其他人問起兩人的愛情故事時，兩人十分喜歡講述這些刻骨銘心的經歷。本報綜合報道