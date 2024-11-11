悉尼入屋盜竊案飆高 居民裝閉路電視自保

【本報綜合報道】 由於新南威爾士省悉尼入屋盜竊案激增，居民開始在物業安裝閉路電視和家居安保系統。華人區好市圍市一名居民更花費超6萬澳元（約30.7萬港元）安裝30部閉路電視鏡頭，他強調要自力保護個人和財產安全。

新省犯罪統計和研究局最新數據顯示，在截至今年3月的12個月內，當地共報告超過兩萬宗入屋盜竊和非法入侵住宅案，數字創4年來新高。而在上個財政年度，大悉尼地區有8,000多個住宅成為入室盜竊案目標。有安保設備公司透露，過去18個月內西悉尼家庭對閉路電視的需求大幅增加。其中一條街道甚至有約80%家庭安裝閉路電視系統。

阻潛在罪犯 助警方調查 格蘭布魯克（Glenbrook）居民奈特早前被盜去家中價值數千澳元的工具、一輛工作車輛和店舖鑰匙。他近日隨即在屋外安裝多個閉路電視鏡頭，並在室內增設傳感器。好市圍市居民賽卡呂則稱，閉路電視可以阻止潛在罪犯，其30部閉路電視已多次協助警方調查。