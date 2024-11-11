卡塔爾否認退出調停 促以巴展終戰願景

美以防長通話 要求改善加薩人道狀況 對於有指卡塔爾已退出調停以巴衝突，卡方外交部發言人安薩里前天澄清相關報道並不準確，目前僅暫停參與斡旋，只有各方展現終戰意願才會恢復工作。另外，美國防長奧斯汀上周與以色列新防長卡茲首次通電話時提及，以方需改善巴勒斯坦加薩地帶人道主義狀況。

以色列一名外交人員日前聲稱，卡塔爾已決定終止作為以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯之間的調停者角色，並要求哈馬斯成員離境，之後通知美國等國家。針對上述消息，安薩里重申卡塔爾10天前已通知各方，如本輪停火談判未能達到協議，國家就會暫停相關工作。

談及會否重啟調停時，安薩里強調只有在衝突雙方展現嚴肅政治意願時，卡塔爾方會恢復工作。他承認調停工作目前陷入停滯，又批評以巴去年11月達成加薩臨時停火協議到期後，各方利用談判為其持續軍事行動尋找藉口，從而實現政治目的。

卡方沒關閉哈馬斯辦公室 除了指出卡塔爾只是暫停參與斡旋，安薩里亦強調有關卡方關閉哈馬斯駐多哈政治辦公室報道不準確。他重申該辦公室成立主要目的是充當有關各方溝通渠道，曾在去年年底達成臨時停火及交換人質協議方面發揮作用。

適逢前天正是以色列人質被擄400天，數百名示威者當天前往國防軍位於特拉維夫總部門外示威，促請政府與哈馬斯達成協議，換取人質獲釋。以媒統計顯示，251名人質當中，仍有63人目前身處加薩。

美推動以黎邊境平民回家 另一邊廂，美國國防部上周五證實，奧斯汀當天曾與卡茲通電話。奧斯汀告訴對方，美國致力在黎巴嫩達成一項協議，那就是促使居住以色列及黎巴嫩邊境兩國平民能夠安全返回家園，並保障所有被哈馬斯俘虜人質能夠重獲自由。本報綜合報道