兩岸國際

竊取韓企機密 華前員工判囚

南韓半導體公司SK海力士一名中國籍前員工，因竊取關鍵半導體技術後跳槽到中國科企華為，被南韓水原地方法院驪州分院判囚1年半，並罰款2,000萬韓圜（約11.2萬港元）。（綜合報道）
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