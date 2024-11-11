兩岸國際

日掃雷艇 福岡近海起火一傷

日本海上自衞隊掃雷艇宇久島號昨日在福岡縣宗像市近海起火，造成一人受傷，另有一人受困。宇久島號長約54米、寬約9.4米，主要負責排除海上布設水雷，母港位於山口縣下關市。（綜合報道）
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