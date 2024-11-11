西班牙13萬人示威 斥政府抗洪不力

【本報綜合報道】西班牙東部城市巴倫西亞上周六有近13萬人示威，抗議當地政府應對嚴重洪災不力。上月底發生的洪災已釀成至少220人死亡，仍有近80人失蹤，是歐洲數十年來最嚴重的自然災害之一。

促自治區主席辭職 示威者上周六逼滿巴倫西亞市中心，抗議自治區主席馬松（Carlos Mazon）上月太遲發布洪水警報。示威者高舉橫額，寫有「我們的手沾滿泥巴，你們的手沾滿鮮血」等字句，並要求馬松辭職，指摘他是殺人犯，部分示威者向政府大樓外牆擲髒靴和抹泥。雖然示威活動大致和平，但警方一度與投擲石頭的示威者發生衝突，投擲雜物亦造成市議會大樓輕微損壞。

西班牙國家氣象局自上月25日起發出暴風雨警告，巴倫西亞大學上月28日已通知員工毋須前往辦公室，多個市政廳暫停活動，關閉公共設施，呼籲民眾留在家中。但自治區政府直至上月29日晚上8時才發布洪水警報，當時洪水湧入許多鄉鎮及村莊。馬松早前辯稱，若水務機構有表明情況嚴重性，他就會提早發出警報。