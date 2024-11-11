自衞隊成立70周年 日揆稱須強化防衞
【本報綜合報道】日本自衞隊成立70周年，上周六舉行檢閱儀式。首相石破茂在儀式上致詞表示，日本面臨二戰後最嚴峻複雜的安保環境，將從根本上強化防衞能力。
指將提升與美指揮統制框架
檢閱儀式在橫跨東京都及埼玉縣的朝霞駐屯地舉行，陸上、海上及航空三支自衞隊均派出人員及裝備參與。石破茂指摘中國及俄羅斯進犯日本領空完全無法接受，而北韓頻頻發射彈道導彈構成複雜的安全挑戰。石破茂強調，將加強防區外防衞能力及確保彈藥和燃料等持續供應，提升自衞隊和美軍的指揮統制框架。為了實現自由開放的印度太平洋，日本將建立和加強有機多層同盟，加強威懾力。
石破茂透露，日前與美國總統當選人特朗普通電話，確認將把兩國同盟提升至新高度。石破茂又指，會透過改善工作條件解決自衞官人員不足問題，希望自衞隊能夠自豪和光榮地專注於重要職責。日本自民黨政調會長小野寺五典透露，石破茂與特朗普的電話會談約5分鐘就結束，是因為替特朗普着想。
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