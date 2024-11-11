美加快援烏攔截彈 500枚料數周運抵

美國總統拜登卸任前，推動向烏克蘭援助數十億美元的武器裝備。《華爾街日報》上周五報道，美國國防部向烏克蘭提供500枚用於愛國者防空系統、國家先進地對空導彈系統（NASAMS）的攔截彈，預計數周內運抵。

知情美國高級官員透露，援助的攔截彈數量應可滿足烏克蘭本年剩餘時間防空需求。美國向烏克蘭交付武器通常需要數周甚至數月，計劃增加轉讓武器對美軍庫存，特別是防空系統造成困擾。美國考慮從其他國家回購武器，贈送給烏克蘭等選項。同時，美國國防部可用於烏克蘭F16戰機的空射彈藥儲備有限，F16主要執行防空任務擊落俄羅斯導彈和無人機。

特朗普顧問稱專注烏和平 團隊澄清 烏克蘭總統澤連斯基最近提出，希望優先獲得陸軍戰術導彈系統（ATACMS），惟美國國防部長奧斯汀拒絕。奧斯汀告訴澤連斯基有關要求太過分，會令美國違反與其他客戶的長期協議。新型精確打擊導彈仍在生產中，需時數年才能製造足夠數量取代陸軍戰術導彈，美國要求盟友向烏克蘭出售庫存的陸軍戰術導彈。

美國總統當選人特朗普團隊高級顧問蘭札（Bryan Lanza）上周六受訪表示，新政府將專注實現烏克蘭和平，而非收復失地。蘭札強調，特朗普政府首要任務是建立和平並停止殺戮，如澤連斯基首要任務是奪回克里米亞並讓美國士兵為此而戰那麼他只能靠自己。

特朗普團隊發言人同日回應稱，蘭札並不代表特朗普發言，他也不是為特朗普而工作。團隊正在審查人員並起草特朗普未來可能採取的政策，強調蘭札並非其中一員。特朗普競選期間曾表示，將在一天內找到結束俄烏戰爭的方案，但未加以解釋。本報綜合報道