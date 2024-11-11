特朗普獲逾7400萬票 橫掃7搖擺州 共和黨20年來贏普選首人

美大選最終結果出爐 表明不擬蓬佩奧黑莉入閣 美國大選最終結果出爐，美聯社等多家傳媒推算勝出的總統當選人特朗普全取7個搖擺州，並成為20年首位贏普選票的共和黨人。繼續籌組內閣的特朗普上周六表明，不會邀請前國務卿蓬佩奧及前駐聯合國大使黑莉加入。有指特朗普私下質疑蓬佩奧的忠誠度，以及是否可以信任他執行議程。

特朗普上周三已在6個搖擺州勝出，取得跨越當選總統門檻的277張選舉人票。截至上周六，最後一個搖擺州亞利桑那州點算87%選票，特朗普得票逾157萬張，得票率52.6%。而民主黨對手賀錦麗只有約139萬票，得票率46.4%，大幅落後特朗普。特朗普取下亞利桑那州後，選舉人票總數增至312張，普選票超過7,400萬張。賀錦麗獲226張選舉人票，普選票少特朗普近400萬張，令多個選前民調失準。

對比選前預測，兩人各自拿下共和黨和民主黨票倉的各州選舉人票。但在決定選情最終走向的亞利桑那州、喬治亞州、密歇根州、內華達州、北卡羅萊納州、賓夕凡尼亞州及威斯康辛州，特朗普全部獲勝並拿下93張選舉人票。即將卸任的總統拜登4年前在亞利桑那州險勝，成為當年特朗普無法連任的關鍵。

疑因黑莉堅持競選而心懷不滿 特朗普在社交平台表示，不會邀請黑莉或蓬佩奧加入新政府，非常享受和感謝以前和他們共事，並感謝他們為美國服務。黑莉則指很榮幸曾與特朗普共事，祝願對方帶領美國變得更強大和安全。黑莉曾參與共和黨總統初選，但她在新罕布什爾州和南卡羅萊納州失利後，未有退選支持特朗普而激怒對方。儘管她最終公開支持特朗普，兩人表面上和解。惟特朗普認為黑莉在黨內初選期間曾攻擊他，且她在不合適情況下堅持競選，因此對她心懷不滿。

多個地區爆發反對特朗普示威 多個民主黨票倉地區連日爆發反特朗普的示威，上周六有團體分別在紐約市、華盛頓、西雅圖等地集會和遊行，抗議特朗普在女性生育權、移民問題、以巴衝突等議題的政策立場。在紐約市，關注工人權利和移民正義的倡議團體在第5大道的特朗普國際酒店大廈外集會，示威者手持橫額寫有「總統先生，女性還要等待多久才有自由？」、「我們不會退縮」等字句。

華盛頓特區同日有女性大遊行，她們在美國傳統基金會外示威，高呼「當我別無選擇時，我的自由何在」等口號。

西雅圖太空針塔一帶上周六有遊行和集會，示威者抗議特朗普和民主共和兩黨是戰爭機器，部分民眾以衣着聲援巴勒斯坦人，而賓夕凡尼亞州匹茲堡市有人在公園抗議特朗普當選。本報綜合報道

美國民眾參與總統選舉投票。圖為維珍尼亞州阿靈頓的一處投票點。（中新社圖片） 示威者在華盛頓特區美國傳統基金會外示威。 前國務卿 蓬佩奧 前駐聯合國大使 黑莉