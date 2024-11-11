強颱減弱趨越南 海口停列車防範

受冷空氣和「銀杏」共同影響，台灣海峽、南海北部和中部、西沙群島、海南島東部沿海、福建沿海、廣東沿海有6至8級、陣風9至10級的大風，「銀杏」中心經過的附近海域風力可達12至14級，陣風15至16級。廣東南部、海南島、台灣島大部等地部分地區有小到中雨。海南環島高鐵西段本線車今日正常營運，途經海南環島高鐵東段的列車及海口市域列車下午逐步恢復開行。