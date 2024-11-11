強颱減弱趨越南 海口停列車防範
【本報綜合報道】中央氣象台昨繼續發布颱風黃色預警，強颱風「銀杏」強度逐漸減弱並趨向越南南部沿海，海南海口市域列車全線及環島高鐵全線先後停運。
受冷空氣和「銀杏」共同影響，台灣海峽、南海北部和中部、西沙群島、海南島東部沿海、福建沿海、廣東沿海有6至8級、陣風9至10級的大風，「銀杏」中心經過的附近海域風力可達12至14級，陣風15至16級。廣東南部、海南島、台灣島大部等地部分地區有小到中雨。海南環島高鐵西段本線車今日正常營運，途經海南環島高鐵東段的列車及海口市域列車下午逐步恢復開行。
隨着上周六下午今年第23號颱風「桃芝」和第24號颱風「萬宜」生成，兩個颱風和銀杏一起上演「三颱共舞」。截至當日，廣州市今年的夏天已經持續231天，按照立冬大回暖的趨勢，將有望超越1994年的234天，成為1961年以來的最長夏天。
台漁船遭吹至擱淺
銀杏遠離台海，風浪逐漸減小，台灣台東縣成功鎮新港漁港船隻陸續出海捕魚。一艘漁船上周五晚上出海失去動力，遭海浪拍打至岸邊擱淺，船長及3名船員平安脫困。
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