單車夜騎開封擾民 商家學校禁跨區行

20萬人參與致堵路 急推鎖車拒請假查目的地 河南鄭州大學生發起「夜騎開封」吸引不少人加入，導致鄭開大道多個路段嚴重擠塞。為了防止意外，三大共享單車營運商上周六發出聯合公告，指超區騎行將強制鎖車。鄭州多家大學改為封閉管理一個月，身處開封的學生盡快回校將不予追究，河南鄰省多家大學明令禁止學生參與夜騎開封。

美團單車、哈囉單車及青桔單車聯合公告指，長途騎行存在一定安全風險，尤其是在交通繁忙的重要幹線公路上，夜間騎行發生事故的可能性更是倍增。長時間騎行可能對身體健康造成不利影響，同時帶來單車損壞風險。倡議書呼籲盡量選擇公共交通工具出行，如果確實需要騎行務必做好充分準備，避免在夜間或惡劣天氣下騎行。同時，用戶應尊重使用規則，不把單車騎出服務區域。

有學校封閉 越牆者嚴肅處理 根據公告，鄭州市共享單車營運區域為北至北四環、南至南四環、東至東四環、西至西四環。超區騎行將會收到語音提醒，連續提醒3分鐘後將鎖車，並依規收取調度費。微信群組截圖顯示，河南省政府向鄭州多家大學表明不允許學生騎行開封。學校封閉管理期間，學生原則上不許請假，特殊情況則由校方領導研判。學校需加緊巡查，如發現有越牆外出等要根據校規嚴肅處理，同時提醒學生注意言行。

另有網傳通告顯示，山西太原有學院禁止學生在一周內離開太原，離開人士須事先請假。同時，各系要調查是否有學生打算前往開封，並務必上報。夜騎開封源於4名鄭州大學生7月時騎單車往開封吃灌湯包，其後引來不少人模仿。活動於本月初迎來高潮，最多時有20萬人參加，但交通亂象頻生，持續一周後因嚴肅管控而收場。本報綜合報道