印尼總統訪問中國 加強戰略合作

中國和印尼前日發布關於推進全面戰略夥伴關係和中印尼命運共同體建設的聯合聲明，雙方決定深化戰略合作，在國際地區事務中開展更緊密戰略協作，並將兩國政治、經濟、人文、海上「四輪驅動」合作升級為「五大支柱」合作，增加安全合作為第五大支柱。雙方將保持兩國元首經常性溝通，進一步完善全方位戰略合作布局，探討在更多合作領域建立政府間適當層級的對話機制。

雙方同意明年召開中印尼外長防長「2+2」對話機制首次部長級會議，作為拓展兩國高水平戰略溝通和政治、安全和防務合作的首要平台。雙方將深化高質量共建「一帶一路」合作，合力推進「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」建設，深掘新能源汽車、鋰電池、光伏合作潛力，在礦產領域加強互利、可持續合作。為加強印尼與中國中西部省份的經濟和社會文化合作，中國歡迎印尼在成都開設總領事館。