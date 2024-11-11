珠海航展 彩虹7隱形無人機首亮相

【本報綜合報道】珠海航展明天開幕，解放軍海陸空多型軍機陸續飛抵並展開適應性訓練，有多款新型軍機首次公開亮相，包括大型隱形無人機彩虹7真機等。空軍昨日公布殲20、殲16、殲10C和殲16D戰機同框畫面，專家形容是空軍航空兵4把利劍，也是新質戰力的組合，代表隱形與非隱形戰機配合、火力打擊與資訊作戰一體、多機型組網協同制空精打的新型空戰樣式。

「最美女飛行員」成焦點 4架殲20軍機前日再次飛臨珠海，展開第二次場地適應性訓練。在中國航空工業集團的展館內，擺放雙座的殲20S戰機模型，是全球首款正式亮相的雙座五代戰機。軍事專家介紹，不同於以往的雙座機是為了方便換裝訓練，及降低飛行員操縱難度而生，殲20S是為了服務於未來資訊化戰場的需要，或可承擔「忠誠僚機」指揮官的重任。

解放軍陸軍某空中突擊旅6架直升機近日降落珠海金灣機場，包括兩架直20、兩架直10、一架直8L和一架直8G。被稱為解放軍「最美女飛行員」的陸軍航空兵飛行員徐楓燦上周四駕駛直20再度參展，剛下直升機就成媒體焦點。資料顯示，她出生於1999年10月，自2017年9月入伍，2021年7月畢業於陸軍航空兵學院，是陸軍首批自主培養的女飛行員之一。

官媒上周五亦曝光航展現場上翼龍X無人機的畫面，首次公開翼龍X反潛構型，可見掛載廣域雷達、聲納浮標吊艙和魚雷，體現對潛艇察打一體的能力，目前已進入常態化科學研究試飛階段。中航無人機總師唐勇認為，潛艇是威脅海上安全的重要隱憂，而翼龍X的綜合反潛能力正為解決這個問題提供一個很好的途徑，從傳統對地向對空、水上和水下的全空間拓展。