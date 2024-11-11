美提前交付遠程軍備 台指具政治戰略意味

包括HIMARS及戰術導彈 射程覆蓋大陸重要機場 美國上月向台灣提前交付首批11套M142高機動多管火箭系統（HIMARS）及64枚陸軍戰術導彈，陸軍戰術導彈射程300公里。有台方高層官員透露，美國優先交付陸軍戰術導彈明確宣示台灣具有境外打擊、攻擊中國大陸重要機場、基地能力，政治及戰略意味十分濃厚。

台灣高官指，過去美國出售遠程高精準武器時，射程愈遠愈晚交付，例如F16戰機使用的AIM120先進中程空對空導彈，一開始放在關島。直至台灣擁有天劍二型中程空對空導彈後，AIM120才改為直接運到台灣。

台稱預備反制武器應對戰火 他指，美國現時率先交付陸軍戰術導彈，而射程70公里的精準導引火箭彈其後交貨，明顯出於區域戰略及政治宣示考量，反映美方認為應優先為台灣建立境外打擊、源頭反制能力。一旦台海爆發戰爭，陸軍戰術導彈可以飛越海峽打擊對岸重要機場丶基地。

駐守台灣中部的陸軍第10軍團炮兵第58指揮部已接收首批HIMARS訓練，至於864枚精準導引火箭彈預定2026年前交付。台灣陸軍司令部指出，HIMARS軍購案正由台美雙方依工作節點，執行各項交裝整備事項，目前進度正常，依例不予評論。台灣本來只是採購11套HIMARS，因40輛M109A6自走榴彈炮訂單取消，而增購18套HIMARS，陸軍戰術導彈採購數量由64枚增至84枚。1996年台海危機後，台灣陸續製造射程達大陸沿海丶內陸基地的彈道導彈，但數量、精準度未對外披露。

此外，美國上月批准向台灣出售3套國家先進地對空導彈系統（NASAMS）。美國國防部前官員胡振東指出，NASAMS發射後可在空中自行偵測、辨識和分配目標。他呼籲台軍把自製防空系統與NASAMS整合，滿足各種防空任務需要。

截至昨日上午6時的前24小時內，台軍偵獲解放軍軍機9架次、軍艦5艘次、公務船一艘次，持續在台海周邊活動，其中6架軍機逾越台灣海峽中線，進入台灣北部、西南、東部空域。本報綜合報道