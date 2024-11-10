德聯合政府內訌 紹爾茨施計保權

德國執政聯盟未能就預算和經濟政策問題達成共識，社會民主黨的總理紹爾茨日前宣布解除財長林德納職務，聲稱雙方已經失去信任基礎、不可能合作。林德納領導的自由民主黨隨即宣布退出聯合政府，該黨其餘4名部長也將辭職，令執政聯盟陷入瓦解危機。

紹爾茨表示，解除林德納職務是為了避免國家受損，需要堵塞財政預算的漏洞。林德納則指他已盡了最大努力，設法扭轉經濟頹勢。這項爭議延續多月，主要是財政保守的自民黨要求削減福利開支，理性地使用能源，避免綠黨大灑金錢欠效益的發展新能源，以及控制移民，但無法與綠黨及社會民主黨取得共識。諷刺的是，綠黨的副總理兼經濟部長哈貝克宣稱，他們已經提出了不少方案填補財政預算的漏洞，更強調以此可繼續支持烏克蘭的正義自由之戰。

在野陣營不斷施壓 紹爾茨指出，他打算明年1月15日進行信任投票，如此國會議員便可決定，國會是否於明年3月提前改選，比原先預定明年9月的選舉時程提前半年。在野的保守派陣營則施壓，要求不必等到明年，本周即對紹爾茨領導的政府進行信任投票。

事實上，因執政聯盟內部爭拗，自民黨早在今年初已經醞釀倒閣。紹爾茨今次先發制人，以免被倒閣而措手不及。社民黨如今希望在自己安排的時間推動對自己政黨有利的宣傳，以及與不同黨派接觸溝通。

一直以來最野心勃勃要推倒執政聯盟的，是中間偏右的「基民盟」及「基社盟」（即聯盟黨），其次就是民粹主義及極右的「另類選擇黨」，前者估計仍會是穩佔30%以上支持度的全國最大黨，後者則穩居第二大黨位置，希望下次大選能衝破30%的支持度，成為最大黨。

紹爾茨的如意算盤，是在新一輪大選中，社民黨取得10%到20%的支持度，仍然是第三大黨，到時候可利用各黨派不想和「另類選擇黨」組閣，因而大有機會與「基民盟」及「基社盟」組閣，該兩黨過去有過長期聯盟統治的經驗；即使湊不夠過半數的國會力量，但冒升中的左翼民粹「莎拉‧瓦根克內希特聯盟」，或正在走下坡的綠黨，都是可拉攏湊數的黨派。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻