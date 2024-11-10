環球時興：校園美觀成選校因素 網紅影片窺探氛圍

【本報綜合報道】大學是人生重要階段之一，選校考慮因素繁多。隨網絡平台對「Z世代」（即1990年代中期至2010年代初期出生一代）年輕人影響加深，校園美觀程度成為部分Z世代年輕人選校因素之一，短片影音平台上的「#collegelife」標籤更有高達逾300億次瀏覽量，成為熱潮。

冀為內容創作帶題材 大學新鮮人、內容創作者麥奎爾表示，能為其影片內容創作帶來題材，是她選擇大學時會優先考慮的條件，同時也注重校園美觀及課外活動。有調查顯示，超過五成Z世代渴望成為具影響力的人，因為這能幫助他們支付日常開支及學費。

不少大學生網紅會定期發布有關校園生活的影片，包括上課、完成功課或校內娛樂，令學生們毋須親身前往，也能遙距體驗希望申請入讀的大學校園。有升學教育顧問指，這些現實校園生活小插曲中，有關食堂、圖書館等都可顯示大學環境及氛圍，是學生無法從大學網站得知的實用資訊。