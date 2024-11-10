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韓指朝發動GPS干擾數十機船
北韓被指發動GPS干擾民航機。
【本報綜合報道】南韓聯合參謀本部昨日指，北韓連續兩天對南韓發動全球定位（GPS）干擾攻擊，影響數艘船隻和數十架民航飛機。
聯合參謀本部表示，干擾攻擊來自北韓海州和開城地區，在黃海地區航行的船隻和飛機需警惕，南韓軍方的行動和裝備則沒有受影響。
南韓稱攻擊來自北韓開城地區。
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