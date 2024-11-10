美放寬承包商赴烏 助維修F16愛國者系統

美國政府換屆前放寬部分援助限制，允許國防承包商赴烏克蘭維護修理美國提供的武器，包括F16戰機及愛國者防空系統。有匿名美國官員表示，承包商的數量很少而且遠離前線，不會參與戰鬥。

承包商將幫助確保美國提供的設備在損壞時能夠迅速修復，並在需要時得到維護。烏克蘭過去一直在努力維護美援武器，大部分維修工作都是由烏方與國外維修專家透過視像電話會議完成，或者是將設備千里迢迢從前線運到波蘭、羅馬尼亞或其他北約國家維修，相關安排需要很長時間，導致武器遲遲不能重新投入使用。

由國防部簽約公司負責保安 另一位美國官員透露，烏克蘭目前有許多武器因損壞而無法使用。隨着美國向烏克蘭提供更複雜的武器系統，如F16及愛國者，維修限制對烏克蘭造成愈來愈大困難。美國國防部放寬限制的決定，與美國國務院和美國國際開發署的行動保持一致，兩部門已在烏克蘭部署美國承包商。在烏克蘭的美國承包商不需美軍保護，安全問題將由與國防部簽訂合約的公司負責。美國國防部仔細評估風險，並與利害關係人協調。過去曾有小量美國國防承包商前往烏克蘭，為非美援武器提供維修服務。

美國國防部副發言人辛格上周四稱，總統拜登將在任期完結前繼續向烏克蘭運送武器，目前剩餘資金仍有60億美元（約468億港元）。辛格指出，國防部預計特朗普上任後不會取消拜登批准的軍援方案。對於國防部是否有足夠庫存武器運往烏克蘭並在拜登卸任前動用剩餘資金，辛格沒有正面回應，僅指不斷補充庫存武器。本報綜合報道