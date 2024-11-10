以色列擬向波音 採購25架F15IA戰機

將於2031年起交付

波音將於2031年起交付F15IA，每年付運4至6架。F15IA增加了航程及載荷，系統將與以色列現役武器整合。採購協議總值52億美元（約406億港元），它是美國早前批准的援助計劃一部分。以色列國防部總幹事長扎米爾（Eyal Zamir）表示，F15IA的優點將使以色列空軍應對中東當前和未來挑戰時保持戰略優勢。而F15IA中隊將與較早前採購的第3個F35I隱形戰機中隊一起，標誌以色列空中力量和戰略影響力歷史性增強。