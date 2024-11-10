以色列5球迷遇襲傷 荷蘭首都禁示威3天

歐霸盃賽事後發生 撐巴勒斯坦62人被捕 以色列總理內塔尼亞胡上周五與荷蘭首相肖夫通電話，要求為遇襲的以色列球迷提供更多保護。以色列國防軍同日宣布，由後方司令部領導的救援小組往阿姆斯特丹，但其後取消任務。事件中有5名以色列人受傷，阿姆斯特丹禁止示威3天。

歐霸盃賽事上周四晚上在阿姆斯特丹舉行，由荷蘭阿積士主場迎戰以色列特拉維夫馬卡比。大批特拉維夫馬卡球迷離場後受到攻擊，施襲者手持巴勒斯坦旗幟，高呼「為了孩子」、「解放巴勒斯坦」等口號，有以色列球迷護照被人搶走。阿姆斯特丹警方出動機動部隊護送以色列球迷回酒店，並拘捕62人。內塔尼亞胡表示，嚴肅看待有預謀襲擊，敦促肖夫加強保護在荷蘭的以色列人安全。肖夫對事件深表震驚，而秩序已經恢復，強調會追查和起訴肇事者。

以軍撤赴荷救援小組 以色列總統赫爾佐格形容，事件是哈馬斯去年10月7日突襲以色列南部以來，發生在猶太人身上最令人震驚的事情。以色列國防軍初時指，就派出救援小組與荷蘭協調，將使用運輸機執行任務，惟數小時後接獲取消任務指示。荷蘭國王亞歷山大對事件感到震驚，強調不可對反猶主義視而不見。

阿姆斯特丹市長霍爾賽馬承認，未有把賽事列為高風險部署警力不足，大批涉案人士成功施襲後逃去。她宣布增派警員在市內巡邏，並指示他們加強截查可疑人士和猶太人設施保安。以色列機場局指出，昨日下午第一架載着撤離以色列球迷的專機落地後，以色列艾拉航空公司派出6架飛機前往荷蘭。本報綜合報道

以總理內塔尼亞胡 特拉維夫馬卡比職球員安全返回以色列。 荷蘭首相肖夫 大批記者採訪特拉維夫馬卡比職球員。