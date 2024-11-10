推翻4年前大選案 檢方提出押後審訊期限

【本報綜合報道】美國司法部特別檢察官史密斯上周五向首都華盛頓法院提交文件，請求押後總統當選人特朗普的推翻2020年大選結果案審訊期限，以評估應如何處理案件。

特別檢察官辦公室指，鑑於上周二大選結果，特朗普將於明年1月6日獲認證，並於同月20日就職，政府請求法院撤銷案件預審日程中的餘下限期，給予政府時間評估這個史無前例的情況，以及決定符合司法部政策的下一步恰當措施。司法部會於今年12月2日交代評估結果，特朗普的法律團隊已同意延期。法官批准檢方請求，給予約3周時間。

特朗普身負掩口費案、機密文件案、推翻選舉案及喬治亞州干預選舉案共4宗刑事案件，早前已傳出由於特朗普當選，司法部相信他會因在任總統免受刑事指控的政策而免於被起訴，所以已沒有足夠空間繼續就機密文件案和推翻選舉案提訴，且在他上任前繼續提訴也沒有意義。

聯邦最高法院保守派大法官托馬斯（Clarence Thomas）和阿利托（Samuel Alito）可能面對退休壓力，讓更年輕的保守派法官上位，而外界猜測其中一名候選人是何俊宇（James Ho）。紐約大學法學教授吉勒斯（Stephen Gillers）指，托馬斯和阿利托今年分別76歲和74歲，二人將會面臨未來兩年退休的壓力，讓40來歲的法官接替。

最高法院大法官面臨退休 台裔或接替 何俊宇1973年出生於台北，曾在德州大學法學院兼任教授，2018年1月成為聯邦法官，服務於第五巡迴上訴法院。他曾擔任托馬斯的法律助理，是格信律師事務所（Gibson Dunn & Crutcher LLP）德州達拉斯分行合夥人，在憲法辯論上具有深厚的基礎。