圖助伊朗殺特朗普 阿富汗男偕2人 在美捱告

欲報復4年前革命衞隊指揮官遭擊殺 美國司法部上周五起訴一名居住在伊朗首都德黑蘭的阿富汗男子，他涉嫌協助革命衞隊暗殺當時競逐總統的特朗普，報復革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼4年前死於美軍空襲。同案另有兩名美國公民被捕，他們涉收受報酬協助暗殺行動。伊朗外交部否認指控，稱暗殺一事毫無根據。

法庭文件顯示，協助策劃暗殺特朗普的51歲男子沙克里（Farhad Shakeri）在伊朗石油產業工作，認識一名革命衞隊高官，對方知道他曾居紐約後，要求他協助調查在美國相關人士。革命衞隊原本要求沙克里在美國境內暗殺美國和以色列公民，至今年10月7日伊朗指示沙克里專注於暗殺特朗普，並給予他7天時間制訂刺殺計劃。

早年美入獄 結識團夥 沙克里稱，伊朗預判特朗普會敗選，所以一旦他無法在限期內交出計劃，革命衞隊會等到選後才執行暗殺行動。沙克里早年移居紐約，但犯下搶劫罪入獄14年，獲釋後於2008年驅逐出境。他依靠在獄中結識的犯罪團夥網絡，為伊朗官員提供在美國的行動者進行監視和策劃暗殺，而沙克里會向犯罪分子支付報酬，包括同案被告里韋拉（Carlisle Rivera）和洛德霍爾特（Jonathan Loadholt）。

另監視伊朗裔美記者 49歲的里韋拉和36歲的洛德霍爾特在紐約落網，涉嫌協助伊朗監視一名來自伊朗的美國公民，其中一人是伊朗裔美國記者兼民運人士阿林賈德（Masih Alinejad）。司法部指，阿林賈德是多個刺殺陰謀的目標，阿林賈德本人證實自己是暗殺目標。

沙克里、里韋拉和洛德霍爾特均被控僱傭謀殺罪、串謀實施僱傭謀殺罪、串謀洗錢罪，沙克里另被控密謀向外國恐怖組織提供物質支持罪、向外國恐怖組織提供物質支持罪、密謀違反《國際緊急經濟權力法》及對伊朗政府的制裁罪。美國司法部長加蘭稱，很少有像伊朗的國家嚴重威脅美國國家安全，不會容忍伊朗政權危害美國人民和美國國家安全的企圖。本報綜合報道