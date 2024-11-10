疑遭講壞話 台捷運女客刀鎅男生臉

【本報綜合報道】台灣台北一名女子上周五晚上乘搭捷運板南線，她於列車駛至位於新北市的新埔站時持美工刀襲擊一名17歲學生，學生面部受傷送院。現場一片混亂，其他乘客迅速跑離現場，不斷傳出尖叫聲，最後有4名男子制服行兇者，直到警方到場帶走她調查。新北市長侯友宜到醫院探望傷者，要求警方加強巡邏，確保旅客安全。

42歲王姓疑犯在捷運車廂內，覺得站在旁邊的陌生男學生說她壞話，於是拿出隨身攜帶的美工刀攻擊對方。男學生臉部遭劃傷，傷口不深，送往醫院包紮後並無大礙。目擊者表示，他當時坐在附近的座位上，疑犯突然持刀傷人，其他乘客嚇得四散奔跑，很多人摔倒，他也嚇得心跳加速，落車出站後雙手仍在抖。警方把疑犯帶回派出所錄口供，朝傷害罪嫌移送偵辦。