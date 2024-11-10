鄭州大學生夜騎單車去開封 遍遺垃圾阻交通

聯群高喊青春口號 稱可拋開煩惱 河南省鄭州市近月興起名為「夜騎開封」活動，大批大學生入夜後三五成群同踩共享單車前往開封市，導致兩市交通嚴重阻塞之餘，更出現滿地垃圾等亂象。鄭州市公安局公安交通管理局昨天公布，鄭開大道鄭州段非機動車道由即日下午4時至翌日中午12時禁行，藉此清理相關物品，確保道路通行安全。

沿途亂泊 相關車道禁行清理 4名來自鄭州大學生6月18日為了吃到開封灌湯包，由晚上7時一起踩共享單車出發，歷時逾3個小時、騎行50多公里抵達目的地，自此引發其他大學生紛紛倣效，發展成為夜騎開封。一眾大學生裝備非常簡單，甚至無戴頭盔，一路上高呼與青春有關口號。

一名曾參與夜騎開封女大學生稱，她早前接到朋友電話，即使沒有甚麼裝備就決定出發冒險。她形容在騎行過程中，可拋開所有焦慮或煩惱，除了聆聽音樂，亦可以與朋友聊天：「那一刻，希望一直騎下去，不要回到現實。」她又指自己即將取得學士學位，往後很難找到與朋友一起出遊場合，很可能再無「發瘋」機會，「想給青春留下點東西」。

除了大學生，已畢業人士亦希望參與，其中一名男子受訪時稱，自己唸書時一直期待與朋友來一場「說走就走」集體活動，可惜最終沒有實現。另一名年約40歲女性專程駕車前往終點迎接姪女，她原本亦打算參與，不過一想到身體可能承受不了，加上明天還要上班，故不得不放棄：「20多歲的年紀過後，很難再有衝動的勇氣了。」

然而，夜騎開封同時造成其他問題，例如由鄭州前往開封的鄭開大道入夜後出現共享單車與汽車爭路現象，部分路段更被騎行大軍完全佔據。此外，相關路段路面垃圾量是往日數倍，沿途可以見到不少共享單車正在亂泊，甚至有路邊圍欄倒地，導致清潔人員及交警工作量大增。

教師罵「移動造糞機」被追責 另外，福建省廈門市華僑大學一名教師早前在班級通訊群組中辱罵參與夜騎開封學生是「移動造糞機」及「酒囊飯袋」等，結果遭到舉報。校方日前證實有關不當言論是由訊息科學與工程學院湯姓教師，在其所帶班級網上群組發出，堅決反對錯誤言論，已成立專項工作組，啟動相應追責問責程序。本報綜合報道