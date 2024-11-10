貴州水產保護區 工程未批先建

攔河建壩毀生態

銅仁有10個國家級水產種質資源保護區，佔全省總數比例超40%，面積7,000多公頃。督察發現3個主要問題，一是核心區內攔河建壩。督察發現，印江、石阡、江口、德江等4縣在水產種質資源保護區設立後違建閘壩15道。其次，銅仁有32道攔河閘壩和34座小水電，同樣導致自然河道被隔斷，無法滿足保護區內魚類洄游、繁殖、種質交流等需求。