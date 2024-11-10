廣州名車捱貨車撞 女司機不求賠償惹議

【本報綜合報道】廣東廣州市一輛貨車近日撞上一輛掛有粵港兩地牌的勞斯萊斯名車，名車女車主決定毋須貨車司機賠償，引起熱議，她的社交帳號粉絲數突破百萬。不過，有網民質疑車禍是劇本，有擺拍之嫌。貨車司機上周五稱事前不認識女車主，女車主丈夫指不要賠償確實考慮到流量因素，但更相信是「好人有好報」。

貨車司機李先生憶述事發於上周一，他在一個小區門口等待前方車輛通過並準備掉頭時，因沒注意到旁邊有一輛粉色勞斯萊斯而意外碰撞到。網傳照片顯示，名車的前保險桿完全撞甩，大燈等零件也受損，車上5人則沒有受傷。交通警調查後認定貨車需負全責。

認為對方生活不容易 李先生老家在湖南，1990年代到廣州打工，駕駛貨車維生，購買保險的保額為100萬元人民幣（約110萬港元）。他在事故後感到忐忑不安，擔心名車受損嚴重需要賠償大額維修費，但與對方協商後竟毋須他賠償，他感覺像中大獎，遇到貴人。女車主丈夫坦言，事件上傳網絡後獲得關注，是因禍得福，夫婦倆認為外地人到廣州開貨車很不容易，所以決定不索償。