「開門殺」命案 保險公司須賠220萬

【本報綜合報道】上海市金山區人民法院近日審結了一宗因「開門殺」（指汽車乘客或司機打開車門時，撞倒從旁駛過的電單車）造成他人死亡的交通事故責任糾紛案件，判決保險公司賠償死者家屬200萬多元（人民幣‧下同，約220萬港元）。

去年12月31日中午，王姓司機將車輛停在路邊停車位，打開車門準備落車，恰遇一輛電動單車駛至。汽車左前門與電動單車碰撞，導致電動單車司機顱腦損傷，延至今年1月4日死亡。今年2月1日，交警支隊調查後認定汽車司機負事故的全部責任，死者家屬要求汽車司機、保險公司賠償損失243萬多元（約267萬港元），當中包括5萬元（約5.5萬港元）精神撫恤金。

汽車司機認為其車輛已投保交強險和商業3者險，損失應由保險公司賠償，但保險公司不認可精神損害撫慰金索賠。金山法院審理後認為，事故造成的損失首先應由保險公司在交強險賠償限額內賠償，超過部分由保險公司在商業3者險責任限額內承擔賠償責任，仍有不足部分由汽車司機承擔。對於保險公司是否需要賠付精神損害撫恤金，金山法院認為，精神損害撫慰金在交強險的承保範圍內，故對死者家屬的主張予以支持。