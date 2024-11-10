境外勢力疑藉海洋浮標 竊華機密

【本報綜合報道】國家安全部微信公眾號昨發文提醒，一些境外敵對勢力利用海洋浮標，藉此充當深海大洋中「暗哨」及「密探」，試圖竊取中國海洋敏感數據。如民眾發現可疑海洋浮標，應及時舉報，或在確保人身安全前提下捕撈，第一時間移交國家安全機關。

海洋浮標是一種海洋觀測設備，可為國防建設提供有力支持，其成本較低，可由空中、水面及水下投放部署，其中具有竊密功能海洋浮標主要分為3類，分是屬於某國軍隊現役反潛主戰「武器庫」裝備之軍用海洋浮標、可用於海洋軍事同時適用於海洋科考等民用領域之軍民兩用海洋浮標及科研型海洋浮標。

國安部呼籲舉報 國安部指出，海洋浮標竊密功能無法使用肉眼及常規認知判定，需有專業海洋知識、檢測裝備儀器及系統平台綜合定論，方法分別看來源、看用途及看流向。假如民眾發現可疑海洋浮標後，若浮標上有國內聯繫單位等明顯標誌，可及時聯繫歸還；相反若屬身份不明或來自境外海洋浮標，應舉報或捕撈後交予相關機關。