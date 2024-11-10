珠海訓練殲15D電子戰飛機 首度公開亮相

【本報綜合報道】解放軍海軍裝備部門昨日公布，海軍將首次組織實裝參加周二在廣東珠海開幕的中國國際航空航天博覽會，多款現役裝備會在航展以靜態或動態方式首次公開亮相。由海軍殲15T戰機和殲15D電子戰飛機組成的艦載機編隊已在珠海展開首次適應性訓練，飛行訓練畫面曝光，其中殲15D是首次公開亮相。

另將展示多款新裝備 海軍裝備部門負責人表示，海軍首次在航展現場開設室內展廳以「劍海天，逐夢深藍」為主題，主要展出航母、兩棲攻擊艦兩個板塊的內容，並開設海軍招飛主題展區和互動體驗區。在室外靜態展示區，海軍將展出殲15T艦載戰鬥機、直9F艦載反潛直升機、運8反潛巡邏機，以及數款艦載武器系統、海上救援救生裝備等，多數裝備是首次公開亮相。

根據航展統一安排，海軍還會派出殲15D、殲15T、直20J艦載直升機、直8C運輸直升機飛行表演，海軍陸戰隊隊員和首批艦載機女飛行員代表亦會在航展露面。海軍研究院研究員李劍表示，海軍航空兵是海軍主要在海洋上空執行作戰任務的兵種，今次參展顯示該兵種建設達到一個新水平。