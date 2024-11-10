美司令：大陸軍機逼近台增3倍 圖施壓達至不戰而勝

受訪稱賴清德上任後 相關活動加劇 美國太平洋空軍司令施耐德（Kevin Schneider）表示，過去5個月來中國軍機在台灣周邊的活動顯著增加。他指自賴清德於5月上任以來，中國軍機挑釁行為增加3倍，意圖透過「不戰而屈人之兵」策略，向世界呈現「既成事實」局面，並趁特朗普就職美國總統之初作出試探。

美國全國廣播公司新聞上周五公開施耐德獨家專訪，他稱無論是進入台灣防空識別區或越過海峽中線，賴清德就職後的中國軍機空中活動增加300%。施耐德指出，中國正打造龐大火箭軍、空軍、潛艇部隊和網絡部隊，威脅地區其他國家。施耐德相信，中國透過施壓行動不戰而勝，不僅是針對台灣，而是向世界宣示能實現目標。中國將會繼續加大軍事活動，伴隨着外交活動、訊息活動、經濟活動，以不戰而勝。台灣軍方數據顯示，去年5月至11月，防空識別區共335次受侵擾，但本年同期次數增至至少1,085次。

指北京謀將美逐出亞洲 施耐德透露，中國的行為變得更加激進，而且空中及海上的行動範圍都距離中國大陸愈來愈遠。中國從美軍在中東的軍事行動學習，加強自身軍事實力，最終目標是把美國逐出亞洲。施耐德強調美軍已經做好準備，但仍專注防止地區衝突爆發。

華大使：演習打擊台獨 中國駐美大使館發言人劉鵬宇說，解放軍相關演習是為打擊「台獨」分裂勢力及其活動的必要與合法行動，並且向外部勢力的介入及挑釁發出警告，完全符合國際法和通行做法。

太平洋空軍是美國空軍兩個海外一級司令部之一，同時擔負美國印太司令部的空軍職能，總部位於夏威夷。施耐德軍階為空軍上將，負責管理駐紮在日本、南韓、夏威夷、阿拉斯加和關島超過46,000名空軍人員。本報綜合報道