民主黨管治失敗 下台改革覓新生

特朗普正式當選美國總統，而且成績驕人，共和黨今次除了取得總統寶座，更贏得參、眾兩院的多數。據傳媒報道，拜登和賀錦麗均致電接觸了特朗普，賀錦麗更公開宣布敗選，加上拜登先前公開表示無論哪一個勝選，他都會參與新一任總統就職，說明他已經接受並尊重選舉制度，雖然影射了上次特朗普在拜登就任宣誓時缺席的欠政治風度行為，但也使市民大眾放下2021年1月6日國會山莊暴亂或會重演的疑慮。

今次大選最標誌民主黨慘敗的現象是，民主黨賀錦麗的總體民眾得票竟比特朗普少400多萬。事實上，近20多年來，除了2004年共和黨小布殊競逐連任時只是小勝民主黨克里外，都是民主黨整體得票多於共和黨，即使2000年戈爾最終敗給小布殊及2016年希拉妮敗給特朗普都如是。今次民眾對擁有龐大選舉資源的執政民主黨如此離心，就說明拜登政府的管治是何等失敗。

挑動戰爭 民心盡失 民主黨4年來支持拜登這新保守主義貪婪腐敗的老政客，使美國捲入俄烏及巴以戰爭，令國家陷入財困及衰退，如今是自食其果，造成總統及參、眾兩院三輸。今次選舉中，民眾最關心的議題是經濟，其次是移民，特別是非法移民。特朗普最有力號召選民支持的口號，跟列根1980年對卡特的選舉一樣，是問民眾在拜登從2021年至今的3年多執政中，生活有改善嗎？的而且確，美國人民生活對比上一任特朗普管治的4年更差，尤其在2022年2月俄烏戰爭爆發之後。

更令美國民眾憤怒的，是拜登政府陰謀讓北約東擴惹來俄烏戰爭，要從一般美國納稅人拿走過千億美元以支持烏克蘭打消耗戰，雖然政府口口聲聲說到烏克蘭政府手上的只是十分之一，其餘九成得益者是供應武器及物資能源的美國生產商，但當中又能製造多少工作職位及消費效益呢？

如今民主黨要尋找生機，就是要「清洗」克林頓、奧巴馬及拜登，他們與跟共和黨元老勾結的美國新保守主義陣營其實只是一丘之貉，它要一改追求霸權主義、策動戰爭的嚴重政治罪行，希望它能全面改革，真正發揮為廣大工人階級及貧苦大眾請命、打破種族隔閡及維護女權的進步精神，以全新面貌面對國人！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻