兩岸國際

濟州附近漁船沉沒 2死12失蹤

海警到場發現船隻沉沒，已救起15人。 海警到場發現船隻沉沒，已救起15人。
海警到場發現船隻沉沒，已救起15人。
【本報綜合報道】南韓海警昨日凌晨4時半左右接到濟州島附近海域有船隻發出求救信號，海警到現場發現船隻沉沒，救起15人，當中兩名南韓船員證實死亡，另有12人仍失蹤。
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