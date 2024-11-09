澳航波音737起飛後引擎巨響 急返悉尼機場

火花點燃跑道草地 嚇煞174名乘客 澳洲航空公司一架波音737-800客機昨日在新南威爾士省悉尼起飛不久後，右側引擎故障並傳出巨大聲響。客機緊急折返悉尼機場，引擎火花點燃跑道旁邊的草地並冒出大量濃煙，機上174名乘客全部安全疏散。受事故影響，悉尼機場一度暫停多班客機升降。

出事客機航班編號QF520，昨日下午12時15分在悉尼機場起飛，原定前往昆士蘭布里斯班。客機起飛後，乘客聽到巨響，一名乘客憶述，事發時飛機剛起飛，其中一個引擎似乎已失效，機艙靜默了一段時間，感覺飛行高度並沒有上升多少，乘客開始流露出擔憂之情。約10分鐘後，機師解釋是客機在起飛時右側引擎出現問題，出於安全原因必須關閉它。

疑起飛已失效 乘客續指，機組人員可能需要讓地面人員做好準備，所以客機在悉尼南部的水域上空盤旋相當長的一段時間，之後才着陸，成功降落後乘客都歡呼。根據飛行數據網站，客機於下午1時06分着陸悉尼機場，跑道範圍有大量濃煙。客機安全降落，但引擎火花令跑道附近的草坪起火，大批消防員在場及時控制火勢，沒有影響其他區域。

澳航否認爆炸 澳洲航空發言人指雖然有乘客聽到巨響，但否認客機引擎曾發生爆炸，將調查引擎故障原因。悉尼機場發言人表示，機場主跑道已恢復運作，呼籲旅客出門前向航空公司查詢最新航班情況。本報綜合報道