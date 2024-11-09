中美合破跨境販賣化學品

中國公安部昨日指，近期部署湖北省公安機關對美方通報的跨境販賣化學品線索開展工作，依法對一名男子及其他涉事者立案偵查。調查發現，38歲高姓疑犯等人利用國家間化學品管制差異，跨境販賣化學品並非法結匯。4名主要犯罪嫌疑人被公安機關抓獲，案件正在進一步偵辦中。（綜合報道）