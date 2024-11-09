華再入選國際刑警執委會

第92屆國際刑警組織（INTERPOL）大會周一至周四在英國蘇格蘭格拉斯哥舉行，新一屆執委會名單顯示，中國再度獲選為執委會亞洲區代表，而2026年大會將在香港舉行。INTERPOL執委會由主席、3名副主席及9名區域代表組成，區域代表任期3年，分別來自美洲、非洲、歐洲和亞洲。（綜合報道）