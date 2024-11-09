加蘭特遭革除 斥以軍留守加薩阻談判

【本報綜合報道】以色列總理內塔尼亞胡周二革除國防部長加蘭特，由外長卡茨接替，職務交接儀式周五舉行。加蘭特趁離任前向加薩人質的家屬透露，內塔尼亞胡不必要地讓以軍繼續留守加薩，阻礙談判進程。有消息指，內塔尼亞胡計劃革除更多國防官員。

內塔尼亞胡擬廢更多國防官 加蘭特周四與人質家屬會面時表明，只有內塔尼亞胡才能決定是否達成釋放人質協議，自己試圖影響總理的決定但失敗。加蘭特補充，自己今年7月已向內塔尼亞胡表明達成人質協議的時機已成熟，但二人之後一直因協議細則有衝突，國家安全總局辛貝特局長巴爾、國防軍總參謀長哈列維，以及情報機構摩薩德局長巴尼亞都同意加蘭特的看法。

加蘭特續指，自己和哈列維原以為讓以軍繼續留守加薩有安全或外交理由，但實際上沒有，暗示是內塔尼亞胡純粹想讓士兵留在加薩。對於戰後，加蘭特認為以色列不應統治加薩，必須建立既非哈馬斯也非以色列的管理機構，否則以方會付出沉重代價。內塔尼亞胡周四宣布，駐美大使邁克爾‧赫爾佐格（Michael Herzog）延長任期至美國總統當選人特朗普就職日，內塔尼亞胡的資深顧問福爾克（Ophir Falk）是下任駐美大使潛在人選。