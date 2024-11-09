澤連斯基談停火 強調須先獲安全保障

促夥伴國供足夠武器 否則俄方將持續佔烏 烏克蘭總統澤連斯基周四在匈牙利布達佩斯出席歐洲政治共同體峰會，指目前未知美國總統當選人特朗普快速終結俄烏戰事計劃的任何細節，同時表明如果在烏克蘭沒有安全保障下停火，等同讓俄羅斯繼續準備佔領烏克蘭、破壞烏方獨立和主權。

澤連斯基相信特朗普希望俄烏迅速終戰，但二人沒有討論過相關計劃。澤連斯基說，如果快速結束戰事，代表烏克蘭有損失，「我不明白可以如何做到，可能我們不知道某些事」，目前未知特朗普會有甚麼行動，但希望美國會變得更強大。澤連斯基指出，俄羅斯於2014年吞併克里米亞和部分頓巴斯地區後，與烏克蘭達成停火協議，結果卻是俄羅斯準備全面侵烏，反映在烏克蘭不獲安全保障下停火，只是讓俄方持續準備佔領烏克蘭。

未知特朗普快速終戰細節 澤連斯基稱，峰會期間有國家領袖提到只達成停火協議的提議，亦是巴西、中國和俄羅斯的主張，這對俄羅斯來說是好模式，但下一步並非終戰。他強調，任何沒有足夠安全保障的停火主張都是不專業和不負責任，必須有清晰的計劃。烏克蘭現時需要夥伴國家提供足夠武器，而非支持談判，因為俄羅斯總統普京光想着戰爭，只有壓力能夠阻止他。

東道主匈牙利總理歐爾班在會上祝賀特朗普當選，形容這代表着民主。法國總統馬克龍指特朗普當選是歷史上的「決定性」時刻，但強調歐盟內部所扮演的角色不是評論特朗普當選，而是各國是否準備好捍衞歐洲人民的利益。面對國內政治危機的德國總理紹爾茨未出席正式會議，但有參與歡迎晚宴。

特當選或逼歐盟加快行動 匿名歐盟外交官員透露，峰會上表明希望各國能更專注於以集團方式行動，而非各自與美國的雙邊關係。歐洲官員和分析人士認為，特朗普當選是警號，可能迫使歐洲領導人加快在關鍵問題上的動員速度，包括為烏克蘭和國防提供資金。也有人擔心特朗普會對不同國家差別待遇，加深歐洲國家分歧。本報綜合報道