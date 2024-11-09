華官媒稱打壓無用 籲美加強對話

【本報綜合報道】中國官媒昨發表文章指，中美合則兩利，鬥則俱傷，打壓和遏制解決不了美國面臨的問題。文章呼籲雙方以相互尊重的方式加強對話，以慎重的態度管控分歧，以互惠的精神推進合作，以負責的擔當加強國際協調。

文章指出，相互尊重、和平共處、合作共贏應該是中美共同努力的方向，事實證明中美合作為兩國人民帶來切實福祉，中美各自的成功是彼此的機遇。文章又指，中美推進互利合作，能為雙方更好應對各自挑戰、實現發展創造機遇，無論在經貿、農業等傳統領域，還是氣候變化、人工智能等新興領域都存在廣泛共同利益，應成為對方發展助力、拉長合作的清單，而不應成為阻力。

文章認為，國際形勢持續動盪變革，中美應成為世界和平的穩定源和共同發展的推進器，無論是推動世界經濟復甦，還是解決國際和地區熱點問題，都需中美協調合作。中方將繼續按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和處理中美關係，同時有必須維護的利益、必須捍衞的原則、必須堅守的底線，冀雙方相向而行，找到新時期和平共處、共同發展的正確相處之道。

中國領導人將赴秘魯APEC會議 此外，國家主席習近平應秘魯總統博魯阿爾特邀請，將於本月13日至17日赴利馬出席亞太經合組織（APEC）第三十一次領導人非正式會議，並對秘魯國事訪問。習近平應巴西總統盧拉邀請，將於本月17日至21日赴里約熱內盧出席二十國集團（G20）領導人第十九次峰會，並對巴西國事訪問。